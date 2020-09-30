



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال البحث والتحرى وفحص الكاميرات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناه مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص )وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم جميعًا وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر) وبمناقشتها إتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على 6 شباب تحرشوا بفتاة افريقية بمدينة نصر.ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراءبمدينة نصر بالقاهرة.