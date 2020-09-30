خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

تراجعت أسهم الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي في الانضمام إلى النادي الأهلي بسبب مطالب اللاعب المادية الكبيرة.





وكان النادي الأهلي قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بلايلي خلال الأيام القليلة الماضية، لكن مطالب اللاعب المادية الكبيرة تعوق إتمامها.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن تعاقد النادي الأحمر مع بيتسو موسيماني لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسويسري رينيه فايلر يسهل من مهمة ضم الأوروجوياني سيرينو لاعب فريق صن داونز.





وأضاف المصدر بأن المدرب وعد مسؤولو النادي الأهلي بتسهيل انتقال صفقة سيرينيو لصالح القلعة الحمراء نظرًا لعلاقته المميزة مع النادي الجنوب إفريقي واللاعب.



