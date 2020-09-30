تأجيل ملف معاري الأهلي لحين الجلوس مع بيتسو موسيماني

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:33 م
الاهلي
الاهلي
مصطفى صابر
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صرح الإعلامي عمر ربيع ياسين، بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ستؤجل حسم ملف معاري الفريق بعد الجلوس مع بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.


وخلال تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال عمر ربيع ياسين :" سيتم حسم أولا ملف الصفقات الجديدة، خاصة اللاعبين الأجانب، ومن ثم تحديد ملف المعارين".


وواصل: "محمد شريف تلقى عرضا للبقاء في نادي إنبي، كما أن وادي دجلة طلب استعارته في الموسم الجديد".


وتابع:" ناصر ماهر يتألق بشكل واضح مع سموحة، وهو أحد أهم الخيارات المطروحة في مركز صانع الألعاب، وقد يكون متواجد في الأهلي الموسم المقبل".

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