رشا مهدي تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنانة رشا مهدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رشا بالصورة بإطلالة محتشمة مرتدية چيب بينك ونسقت معها توب أبيض وفوقه چاكت چينز.

وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : القمر بزيادة.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مشاركتها في مسلسل "طاقة نور" وهو من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

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