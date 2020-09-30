برفقة أولاده.. محمد كيلاني يطل علي متابعيه بصورة عبر "إنستجرام"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان محمد الكيلاني جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر كيلاني بصورة برفقة أولاده ، وعلق قائلاً:" وقت الأولاد".

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة أبرزها "ربنا يخليكم لبعض".

يذكر أن الكيلاني شارك في موسم رمضان 2020 بتجسيد شخصية فارس في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف وشخصية أرشميدس في مسلسل "فلانتينو'' مع الزعيم عادل إمام، وسوف يظهر في مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر.

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