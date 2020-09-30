بإطلالة زرقاء.. جومانا مراد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة جومانا مراد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت جومانا مراد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة زرقاء واعتمدت على شعر أسود مفرود ومكياج هاديء، أظهر جمال ملامحها، وعلقت قائلة"نقاء القلب يزيد المرأة جمالاً".


يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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