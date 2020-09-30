ندي بسيوني تدعم ذوي القدرات الخاصة وتطلب تغير اسمهم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة ندي بسيوني، على دعم أصحاب القدرات الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور برفقتهم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت "بسيوني" على الصور قائلة:"الي كل من يهمهم الأمر.. اقرأوا بقلوبكم لا بأعينكم كل حرف كتب في هذا النداء.. ادعم ومن قلبي وروحي سما رامي في المطالبة بحذف لفظ البله المنغولى من كتب وزارة التربية والتعليم والمناهج.. دول ابطال وفنانين يا ساده ومبدعين والاهم انسان يملؤه المحبة والسلام.. شهر أكتوبر شهر التوعية بأصحاب متلازمة داون شير وخلوا كل الناس تغير الثقافة القديمة والتعليم والمناهج الخطأ".

و تابعت قائله:" أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن اصحاب متلازمة داون مرضى أو يقول مرض متلازمة داون..أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن أصحاب متلازمة داون عمرهم قصير وبيموتوا على طول.. أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن اصحاب متلازمة داون هبل وعبط ومنغوليين ومعاقين ذهنيا.

وأضافت: "أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن أصحاب متلازمة داون مش بيتعملوا أو مش بيفهموا.. اسمعوا كلامى أنا بس من أصحاب متلازمة داون.. متلازمة داون عبارة عن نسخة إضافة فى كروموسوم ٢١.. بدل ما يكون ٢ بقى ٣..ال كروموسوم الزيادة ده عمل حاجات كتيرة آوى حلوة فينا.

و أوضحت "ندي" قائلة: أولا: بنحب كل الناس من قلوبنا بدون مصالح، ثانيا: مش بنعرف يعنى إيه كراهية أو حقد وغل، ثالثا: خلى بالكوا عندنا حاجة إسمها شفافية يعنى بنعرف الناس الكويسة والناس الوحشة بلاش الناس الوحشة يقربوا مننا، رابعا: عندنا إرادة من حديد وعزيمة وتحدى الصِعاب، خامسا: إحنا بنتعلم كويس جدا كل حاجة... إيه المشكلة إن يكون فى اهتمام زيادة عن باقى الناس.... إيه المشكلة لما يكون في أدوات لتعليم أصحاب متلازمة داون مختلفة عن باقى الناس...... لو ده اتوفر لكل أصحاب متلازمة داون مش هيبقى في حد عنده تأخير القدرات الذهنية.

و اكملت حديثها: سادسا: شكلنا مختلف عن الناس..... إحنا أحلى وأجمل من ناس كتيرة..... والجمال فالروح مش فالشكل، سابعا: المرض دا ابتلاء بإيد ربنا بيصيب أصحاب متلازمة داون وبيصيب الناس كلها، المهم مين هيصبر ويحمد ربنا على الابتلاءات، ثامنا: الموت دا الحقيقة الوحيدة إللي فالدنيا، ربنا اختص بيه كل الانفس وليس أصحاب متلازمة داون فقط، تاسعا: وأخيرا إحنا ربنا خلقنا عشان نعلم الناس ازاى يحبوا بعض.

واختتمت "بسيوني" حديثها قائله:" من حقي انى أطالب بعدم وصمى بالقانون بالاعاقة الذهنية بحجة الاتفاقيات الدولية عشان كده عاوزاكم تساعدونى عشان رسالتى توصل للرئيس السيسى شخصيا عشان يغير مصطلح قانون أصحاب الإعاقة إلى قانون أصحاب القدرات الخاصة والهمم......ارفعوا سقف التوقعات واطلبوا المستحيل من الله ".

يذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

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