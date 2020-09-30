بكلمات مؤثرة.. باسم ياخور ينعي وفاة صديقه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان باسم ياخور علي نعي صديقه ياسر الذي رحل عن عالمنا اليوم.

حيث شارك صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : زميل الدراسة وخريج دفعتنا الأستاذ ياسر عبداللطيف المحب الجميل القلب والروح في ذمة الله ، رحمك الله يا ياسر واسكنك فسيح جناته.


والجدير ذكره أن باسم ياخور شارك في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".

ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

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