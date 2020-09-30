نجم الأهلي السابق: كارتيرون فاجئ الجميع برحيله.. وباتشيكو الأنسب للزمالك حاليا
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:59 م
حسام مجدي
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كشف واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين عن موقفه من رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب نادي الزمالك ورأيه في تولي جايمي باتشيكو المهمة.
ويرى أحمد حسن قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن طريقة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق تختلف عن موقف رينيه فايلر مدرب الأهلي مع القلعة الحمراء.
وقال الصقر في تصريحات لبرنامج "الماتش": "كارتيرون فاجئ الجميع خاصة وأنه لم يكن لديه أي مشكلة مع الزمالك وكان يحقق نتائج جيدة والفريق كان مستقر بشكل كبير".
وتابع أن فايلر وضعه مختلف لأنه كان يوجد مؤشرات تؤكد أنه قد يرحل عن الأهلي لأسباب مختلفة.
وأكد أحمد حسن أن هناك مثالية من الزمالك في التعاقد مع باتشيكو رغم هروبه من قبل.
وأكد أحمد حسن أن الزمالك تصرف بشكل جيد في ملف المدير الفني الجديد خلفا لكارتيرون.
وأتم أن باتشيكو عاش في أجواء نادي الزمالك من قبل على الرغم من تغير اللاعبين المتواجدين حاليا ولكنه على علم بالوضع الحالي داخل الفريق.