ميدو يوجه رسالة للاعبة التنس ميار شريف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
أشاد أحمد حسام ميدو بما قدمته ميار شريف لاعبة التنس، والتي أصبحت أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن الشعب المصري يفتخر بما قدمته ميار.

وشدد على أن ميار شريف تمتلك شخصية مميزة وقوية وقدمت مباريات رائعة أمام لاعبات كبار، موضحا أنها استطاعت أن تتحمل المسؤولية في مباريات صعبة وقوية. 

وفي ختام حديثه، أكد على صعوبة لعبة التنس، مشيرا إلى أن الشعب المصري فخور بما حققته ميار شريف وسيدعمها فيما هو قادم.

أخبار تهمك

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ ساعة و نصف

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن علاقة لاعبي الأهلي مع فايلر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص- الكشف عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ أقل من ساعتين

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 4 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. كومان يرد على ليونيل ميسي

منذ 41 دقيقة

خليفة فايلر.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موسيماني" مدرب الأهلي المحتمل

منذ ساعة و 14 دقيقة

اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من الأهلي تجاه مدرب الحراس بعد بقائه

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

كومان يطرد نجم برشلونة

01:44 م

عاجل.. كومان يرد على ليونيل ميسي

01:50 م

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

12:59 م

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟