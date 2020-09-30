أصالة تتصدر تريند "يوتيوب" بـ كليب "والله وتفارقنا"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت المطربة أصالة، أول امس، كليب جديد لها عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعنوان "والله وتفارقنا" ذمن ألبومها الجديد.

حيث تصدر كليب "والله وتفارقنا" تريند "يوتيوب" وحقق الكليب 463،559 ألف مشاهدة، وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كـ موديل في الكليب، والذي كان من اخراج امين دره.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم.. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

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