الذهب يعاود انخفاضه في السوق المحلى.. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
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عاودت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلى خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاءـ 30-9-2020 بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد ارتفاعها في ختام تعاملات أمس بنحو بقيمة 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر827 جنيها بدلا من 830 جنيهًا، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب الان

عيار ١٨ :708.85
عيار ٢١ : 827
عيار ٢٤ :945.10 
الجنيه الذهب : 6616
السعر العالمي : 1884


أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم:

عيار 18 : 711.5 جنيه.
عيار 21 : 830 جنيها.
عيار 24 : 948.5 جنيه.
الجنيه الذهب: 6640 جنيه.

أسعار الذهب العالمي:

واصلت أسعار الذهب القفز عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، مع هبوط العملة والأسهم الأمريكية.

وتواصل أسعار المعدن الأصفر الصعود على خلفية ضعف العملة الأمريكية والذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون باهتمام أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جون بايدن في وقت لاحق من اليوم قبل 5 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة في الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 20.90 دولار  إلى مستوى 1903.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8 بالمائة عند 1896.1 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 93.889. 

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