عاجل.. كومان يرد على ليونيل ميسي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:50 م
كومان
كومان
الفجر الرياضي
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رد رونالد كومان مدرب برشلونة على تصريحات ليونيل ميسي نجم الفريق التي طالب فيها بالوقوف خلف قلعة كامب نو من أجل استعادة البطولات مرة أخرى مؤكدًا أنه أخطأ بالإصرار على الرحيل في الميركاتو الصيفي.

 

وقال كومان في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو غدًا: "قائد برشلونة يقول إن علينا أن نكون متحدين مما يعطي المزيد من الهدوء والاستقرار، وبالتأكيد أمر إيجابي جدا أن يدعو ميسي لوحدة الصف، ونسيان الخلافات".

 

وأوضح كومان أنه يبحث عن مهاجم صريح بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد لكنه ينظر إلى الأفضل في السوق مشيرًا إلى أنه سيمنح برايثوايت الفرصة كاملة في برشلونة.

 

وأضاف: "أولا نحن نحلل التشكيلة التي لدينا، ما نملكه وما نحتاج ثم سنرى أفضل المتواجدين، أنا لن أقول لك أسماء لكن نبحث عن مُهاجم 9".

 

 

 

 

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