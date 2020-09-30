تيسيرات جديدة للمواطنين للتحفيز على الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُسهم فى تسهيل الحصول على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، دون فرض أى أعباء أو عمولات إضافية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة للتحول التدريجى إلى مجتمع غير نقدى، وتعزيز الشمول المالى وإرساء دعائم «مصر الرقمية» خاصة فى ظل التوجه العالمى للاقتصاد الرقمى.


قال الوزير إنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن»، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز ١٠ آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من أول أكتوبر، إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر،  والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»؛ بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى.





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