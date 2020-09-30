قرار جديد من الأهلي تجاه مدرب الحراس بعد بقائه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الإبقاء على  البلجيكي يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، ضمن جهاز الفريق الجديد.


وأوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بالإبقاء على البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، في جهاز الفريق المستقبلي.


ويأتي طلب اللجنة،  في ظل تقديم يانكون عروض جيدة وتطوير أداء حراس الفريق الأحمر وعلى رأسهم محمد الشناوي، بالإضافة إلى رغبته في البقاء.


واتفقت إدارة النادي مع ميشيل، على رفع قيمة راتبه إلى 15 ألف دولار سنويًا بدلًا من 10 ألاف دولار عقده القديم، بعد تمسكه بالاستمرار في التتش.


وأنهى مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب اتفاقهم مع بيتسو موسيماني، لتعينه كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.


واتفق الأهلي أن يكون موسيماني خلفًا لفايلر في الساعات المقبلة ويصطحب 3 مساعدين معه حسب اتفاق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني السابق لنادي صن داونز والذي أعلن استقالته وفسخ تعاقده مع النادي الجنوب إفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.

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