كومان يطرد نجم برشلونة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:44 م
كومان
كومان
الفجر الرياضي
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أعلن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة رحيل نجمه فريقه في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو غدًا في الدوري الإسباني.

 

وأكد كومان أن اللقاء خارج الكامب نو سيكون صعبًا ولكنه بهذا الفريق سيعمل على ألا تواجهه الصعوبات داخل أو خارج ملعبه.


وطالب كومان نجمه رافينيا بالبحث عن ناد آخر بينما وعد بحصول برايثوايت على الفرصة رغم وجود أكثر من لاعب مميز في مركزه.

 

وعن سعادة ميسي فقد أشار إلى أن الآرجنتيني يحب الفوز وتحقيق الألقاب مع برشلونة وبالنسبة له كمدرب فسيختار الفريق الأنسب لمساعدة ليو على تحقيق ذلك .

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