دورتموند يصدم مانشستر يونايتد من جديد بشأن بيع سانشو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
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لم يوافق نادي بوروسيا دورتموند الألماني على عرض مانشستر يونايتد الانجليزي بقيمة 100 مليون يورو من أجل ضم جادون سانشو.


ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" أن كان دورتموند حدد موعدا ينتهي في 10 أغسطس الماضي لانتقال محتمل للاعبه الشاب ابن الـ 22 عاما، ما دفع سيباستيان كيهل، رئيس قسم إدارة اللاعبين في النادي، الى التأكيد "سيلعب لدورتموند هذا الموسم"، وذلك بعدما ساهم الانجليزي بهدف من خماسية فريقه في مرمى دويسبورغ في كأس ألمانيا الشهر الحالي.


وأشارت الشبكة إلى أن "العرض كان مقابل 73 مليون جنيه استرليني وقد ارتفع حتى 91,3 مليونا. وهو اقل من تقدير دورتموند البالغ 108 ملايين جنيه استرليني".


وغادر سانشو في عام 2017 وهو في سن الـ 17 عاما فريق مانشستر سيتي للالتحاق بصفوف دورتموند مقابل مبلغ متواضع قدره 10 ملايين جنيه استرليني (11 مليون يورو)، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في القارة العجوز.


وأعلن دورتموند الثلاثاء أن سانشو الذي لعب اساسيا في المباريات الثلاث الاولى لدورتموند هذا الموسم، لن يخوض الموقعة المنتظرة في الكأس السوبر الالمانية أمام غريمه بايرن ميونخ اليوم الأربعاء اثر اصابته بحسب ناديه بـ "عدوى في الجهاز التنفسي"، في حين جاءت نتيجة فحص فيروس "كوفيد-19" الذي خضع له سلبية.


من ناحيته، أبدى قائد الفريق "الاصفر والاسود" ماركو رويس سعادته لبقاء الجناح الشاب صاحب 20 هدفا والعدد ذاته من التمريرات الحاسمة في مختلف المسابقات الموسم المنصرم، قائلا "نحن سعداء جدا لانه سيبقى معنا لموسم إضافي لانه يمرر الكرات الحاسمة ويسجل الاهداف، وبالتالي نحصد النقاط".


ومقابل رفض دورتموند التخلي عن لاعبه، اقتصرت صفقات "الشياطين الحمر" هذا الصيف على لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون جنيه استرليني (44 مليون يورو).

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