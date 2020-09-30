هاني شنودة يتعرض لوعكة صحية مفاجأة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح الملحن والموسيقار الكبير هاني شنودة سبب غيابه عن التواصل مع جمهوره عبر موقع "تويتر"، خلال الأيام الماضية، مُوكدًا أنه تعرض لوعكية صحية مفاجأة .

كتب هاني شنودة تغريدة جديدة قال فيها:"أصدقائي الأعزاء، أغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكة صحية بسيطة وطارئة وقد بدأت في التحسن والحمد لله، وما زلت أضحك".

وفي سياق آخر ، انضم الموسيقار هاني شنودة مؤخرًا لفيلم "جلالة الملك"، لكي يقوم بوضع الموسيقى التصويرية له، وهو من إخراج أشرف أبو النجا.

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