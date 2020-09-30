ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 لاصحاب المعاشات المستحقين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:05 م
صرف العلاوات الخمس
صرف العلاوات الخمس
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ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 لاصحاب المعاشات المستحقين

صرف العلاوات الخمسة الدفعة الثانية اكتوبر 2020، لقد بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الاستعداد من خلال المنافذ التابعة لها لتستقبل أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس والذين قد قاموا بصرف الدفعة الاولي من العلاوات الخمس في شهر يوليو 2020 والذين يقدر عددهم بحوالي 2.4 مليون مواطن الذين.

قاموا بصرف مستحقاتهم في خلال الدفعة الاولي من صرف العلاوات الخمس ولقد حددت هيئة التأمينات موعد صرف الدفعة الثانية بدءا من يوم الخميس 1 اكتوبر من دون التقيد بأي مواعيد لانتهاء الوقت المحدد للعمل فسوف يحصل جميع المتواجدين على مستحقاتهم.

الدفعة الثانية من العلاوات الخمس
أوضح رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية انة يمكن صرف كل صاحب معاش يحمل تلك البطاقة الخاصة بالصراف الالي مهما كانت تبلغ قيمة استحقاقاته التأمينية من خلال استخدام ماكينات الصراف الالي، ولقد أوضح انة لا داعي للقلق فهناك اكثر من حوالي 10 الاف ماكينة على مستوي جمهورية مصر العربية بأكملها اي انة لن يجد احد ماكينة بعيده عن مكان سكنة أو صعب الوصول اليها يمكن الاستعلام (اضغط هنا).

خطة صرف معاشات اكتوبر
لقد أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية ان الخطة المتبعة لصرف معاشات شهر اكتوبر تعتمد على تقسميم المستحقين لمعاش شهر اكتوبر الي ثلاث شرائح على ان تقوم الشريحة الاولي بالصرف يومي الخميس والاحد 1، 4 اكتوبرـ، والشريحة الثانية تقوم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء 5،6 اكتوبرـ، والشريحة الثالثة تقوم بالصرف يومي الاربعاء والاحد 7،11 اكتوبر 2020.

ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 لاصحاب المعاشات المستحقين

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