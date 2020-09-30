وفاء عامر تُغازل عارفة عبد الرسول بكلمات رومانسية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أثارت الفنانة عارفة عبد الرسول جدلاً كبيرًا خلال الأيام الماضية بعد نشر صورتها بالمايوه، مما دفع الفنانة وفاء عامر لدعمها، بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت وفاء عامر صورة الفنانة عارفة عبدالرسول التي تسببت في إثارة الجدل، وعلقت عليها قائلة:"عسل، لو أعرف إنها في الساحل، كنت أكلتها أحلى محشي وبط، بحبك يا عارفة وإنتي مش عارفة".

وردت عارفة عبدالرسول، على كلامها قائلة:"حبيبتي ياست الناس، أجيلك مخصوص".

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة وفاء عامر عرض فيلمها الجديد "شريط 6"، وتجسد خلاله دور سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بأزمات عديدة خلال الأحداث، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، بطولة خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق.

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