صاحب مقهى وعاطل يحرقان الوحدة المحلية ببهجورة في قنا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، ملابسات واقعة محاولة إضرام النيران بالوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي قنا.


وتبين أن «صاحب مقهي» اتفق مع «عاطل» على حرق الوحدة المحلية، بعد أن قام مسئولو الوحدة، بإزالة مقهي للمتهم مقام على أرض الدولة، وتم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي ضباط مركز شرطة نجع حمادى في قنا بلاغا من خفير نظامى من قوة المركز والمعين بخدمة تأمين إحدى الوحدات المحلية بدائرة المركز بعثوره على زجاجتين، إحداهما بها كمية من مادة الكيروسين وآثار اشتعال غير مكتمل والثانية فارغة بها فتيل بفناء الوحدة دون حدوث ثمة تلفيات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر العاطل بسابقة اتفاق مالك المقهى معه على ارتكابه الواقعة مقابل تحصله على مبلغ مالى انتقامًا من مسئولى الوحدة المحلية لسابقة قيامهم منذ فترة بإزالة المقهى المخالف الخاص به، والمقام على أرض ملك الدولة وقيامه بإعداد الزجاجتين وإلقائهما عبر السور الخلفى للوحدة المحلية المجاور لمحل إقامته.

وبمواجهة مالك المقهى بما جاء بأقوال العاطل أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

القلق يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ 36 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الترسانة

منذ ساعة

الأهلي والزمالك في الانتظار.. ميدو يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن علاقة لاعبي الأهلي مع فايلر

منذ ساعة و نصف

اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- صحيفة جنوب إفريقية تعلن موسيماني مديراً فنياً للأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

11:34 ص

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

10:37 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

10:07 ص

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟