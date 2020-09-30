صاحب مقهى وعاطل يحرقان الوحدة المحلية ببهجورة في قنا







وتبين أن «صاحب مقهي» اتفق مع «عاطل» على حرق الوحدة المحلية، بعد أن قام مسئولو الوحدة، بإزالة مقهي للمتهم مقام على أرض الدولة، وتم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق.



وتلقي ضباط مركز شرطة نجع حمادى في قنا بلاغا من خفير نظامى من قوة المركز والمعين بخدمة تأمين إحدى الوحدات المحلية بدائرة المركز بعثوره على زجاجتين، إحداهما بها كمية من مادة الكيروسين وآثار اشتعال غير مكتمل والثانية فارغة بها فتيل بفناء الوحدة دون حدوث ثمة تلفيات.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر العاطل بسابقة اتفاق مالك المقهى معه على ارتكابه الواقعة مقابل تحصله على مبلغ مالى انتقامًا من مسئولى الوحدة المحلية لسابقة قيامهم منذ فترة بإزالة المقهى المخالف الخاص به، والمقام على أرض ملك الدولة وقيامه بإعداد الزجاجتين وإلقائهما عبر السور الخلفى للوحدة المحلية المجاور لمحل إقامته.



وبمواجهة مالك المقهى بما جاء بأقوال العاطل أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، ملابسات واقعة محاولة إضرام النيران بالوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي قنا.