عرض طفل علي الطب الشرعي بعد محاولة الاعتداء عليه بالتجمع

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة، بعرض طفل علي الطب الشرعي بعد محاولة الاعتداء الجنسي عليه علي يد موظف داخل سيارة بالتجمع الاول، لبيان صحة الواقعة وإرسال تقرير بها.

وطالبت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة تلقى بلاغا بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة والانتقال والفحص تبين أن موظف بشركة استدرج طفل عمرة 5 سنوات وحاول اغتصابه وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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