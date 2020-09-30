أستاذ صيدلة: وضع كورونا في مصر "شائك" (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ ميكروبيولوجي بكلية الصيدلة، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر شائك خاصة أننا مازلنا في فصل الصيف، ومن المتوقع مع بداية فصل الشتاء منذ بداية نوفمبر القادم أن نشهد زيادة في عدد حالات الإصابة.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن زيادة الإصابات يشمل نزلات البرد والأنفلونزا وعدد من الفيروسات التي تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا، منوهًا بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة إلى جانب المناعة التي اتخذها عدد ليس قليل من الشباب في مصر، والتجهيزات والاستعدادات الموجودة بالمستشفيات لاستقبال الحالات قد تجعل الموجة الثانية لكورونا أقل ضررًا وأقل شدة.

وأكد أستاذ ميكروبيولوجي بكلية الصيدلة، على ضرورة أن يقوم أي شخص يشعر بأي أعراض للإصابة بكورونا بعزل نفسه بمنزله، وحال تطور حالته بحيث يشعر بصعوبة في التنفس على التوجه للمستشفيات.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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