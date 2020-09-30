رسميًا.. الإمارات تطلق حملتها للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:46 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، بأن، دولة الإمارات أطلقت حملتها رسميًا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 – 2023.

 

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات في ، الذي أدلى به وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

 

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، في كلمته بالدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".

 

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد: "إننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول".

 

وتابع الشيخ عبد الله بن زايد: "ستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات".

 

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 خمس دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 ، ويبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس عشرة أعضاء يعملون لفترات متداخلة مدتها سنتان.

 

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مقعد غير دائم مجلس الأمن الإمارات

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