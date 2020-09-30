برلماني: إشادة صندوق النقد بإجراءات مصر لمواجهة كورونا دليل على نجاح سياسات الدولة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن نجاح مصر في مواجهة فيروس كورونا جاء من خلال النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتي كان بطلها الحقيقي الشعب المصري العظيم، مناشدًا المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية الحرص الكامل والحقيقي على الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.


وأكد "أبو جاد" في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد إنما هو دليل قاطع على نجاح سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مواجهة جائحة كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب، من الأجهزة التنفيذية الاستمرار في تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بمخالفة البعض وعدم ارتداء الكمامات خاصة داخل التجمعات الكبيرة وداخل مختلف وسائل المواصلات بصفة عامة وداخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية بصفة خاصة.


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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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