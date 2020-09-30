ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء 30/9/2020

يسيطر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 أهداف حتى الآن بعد مرور جولتين فقط من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021.









تلعب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر ثلاث مباريات ضمن منافسات مؤجلات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 وتعتبر أهمها مباراة لاتسيو وأتالانتا ومباراة بينفينتو وإنتر ميلان.









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:





1– كريستيانو رونالدو – 3 أهداف

2 – جايتانو كاستروفيلي – هدفين

3 – أندريا بيلوتي – هدفين

4 – زلاتان إبراهيموفيتش – هدفين

5 – درايز ميرتنز – هدفين

6 – هيرفينج لوزانو – هدفين

7 – جوردان فيرتو – هدفين

8 – لوكا كالديرولا – هدفين

9 – لاوتارو مارتينيز – هدف

10 – فيديريكو كييزا – هدف