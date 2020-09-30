ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء 30/9/2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يسيطر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 أهداف حتى الآن بعد مرور جولتين فقط من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021.


تلعب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر ثلاث مباريات ضمن منافسات مؤجلات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 وتعتبر أهمها مباراة لاتسيو وأتالانتا ومباراة بينفينتو وإنتر ميلان.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

1– كريستيانو رونالدو – 3 أهداف
2 – جايتانو كاستروفيلي – هدفين
3 – أندريا بيلوتي – هدفين
4 – زلاتان إبراهيموفيتش – هدفين
5 – درايز ميرتنز – هدفين
6 – هيرفينج لوزانو – هدفين
7 – جوردان فيرتو – هدفين
8 – لوكا كالديرولا – هدفين
9 – لاوتارو مارتينيز – هدف
10 – فيديريكو كييزا – هدف

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