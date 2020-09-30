عُثر بداخله على حشرات حية.. التحفظ علي 2 طن أرز تمويني مدعم داخل مخزن بالإسكندرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 2 طن أرز تمويني مدعم يحتوي على حشرات حية وميتة "سوس"، داخل مخزن تابع لشركة متعاقدة مع هيئة السلع التموينية بمنطقة الدخيلة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز أمين العهدة علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أمين عهدة مخزن تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بحيازة كميات كبيرة من السلع التموينية الفاسدة، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة المخزن ضبط بداخله 2 طن أرز تمويني مدعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطرا على الصحة.

وتبين من الفحص الظاهري للأرز المضبوط أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، واخطرت النيابة التحقيقات.

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