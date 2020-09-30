التحفظ علي 9 آلاف كمامة مجهولة المصدر بمصنع في الإسكندرية







تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، بحيازة كميات كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع المشار إليه، عثر على 9 آلاف و250 كمامة، منتج نهائي، دون بيانات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة.







كما تم ضبط كميات كبيرة من مستلزمات التصنيع تشمل 30 بكرة قماش، أزرق اللون، غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومجهولة المصدر.







وألقي القبض على المدير المسئول عن المصنع، لإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص، ومزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الغش التجاري، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثالث، واخطرت النيابة التحقيقات.

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، التحفظ علي 9 آلاف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية بمنطقة المنتزه، قبل طرحها في الأسواق للجمهور، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.