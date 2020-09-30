عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

أتم مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع بيتسو موسيمياني المدير الفني السابق لصن داونز الجنوب إفريقي لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لمدة موسمين، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.





وكان الأهلي قد اتفق على فسخ تعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر يوم ١ أكتوبر دون دفع أي شروط جزائية وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.





واتفق مسؤولو الأهلي مع موسيماني على تولي مهمة تدريب الفريق الأحمر، لمدة موسمين، حيث سيتواجد معه ٣ مساعدين ضمن الجهاز الفني.





ومن المنتظر أن يصل موسيماني إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.



