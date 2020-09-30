السجن 10 سنوات لصاحب مكتب رحلات وعاطل اختطفا طالبا بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد جمال شاور، والمستشار طارق أبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح، بالسجن 10 سنوات لكل من "ب.س.م" صاحب مكتب رحلات و"م.ع.ف" عاطل لاتهامهما بخطف المجني علية "ب.ج.ر" طالب.





وتعود القضية رقم 5168 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك ببلاغ من المجني عليه يفيد بقيام شخصين بخطفه وإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة القسم.



