السجن 10 سنوات لصاحب مكتب رحلات وعاطل اختطفا طالبا بالإسكندرية
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:36 م
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد جمال شاور، والمستشار طارق أبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح، بالسجن 10 سنوات لكل من "ب.س.م" صاحب مكتب رحلات و"م.ع.ف" عاطل لاتهامهما بخطف المجني علية "ب.ج.ر" طالب.
وتعود القضية رقم 5168 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك ببلاغ من المجني عليه يفيد بقيام شخصين بخطفه وإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك أنه حال خروج المجني عليه " ب.ج.ر" 21 طالب ويعمل بأحد المحلات استوقفة كل من " ب.س.م" 46 سنة صاحب مكتب رحلات و" م.ع.ف" 39 سنة عاطل وارغموه على استقلال سيارة خاصتهم وقاموا باحتجازه وقام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض سكين وارغموه على التوقيع علي عدد 5 إيصالات أمانة وذلك بسبب خلافات سابقة بين صديق المجني علية ونجلة المتهم الأول وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا