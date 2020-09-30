برلماني: يُثمن الاهتمام الرئاسي بالإسكان الاجتماعي وشبكة الطرق القومية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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اشاد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة خاصةً الحى الحكومي والذى يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، مؤكدًا أهمية القضايا التي ناقشها الرئيس خلال اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تطورات مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما ثمن " الحناوي " في بيان له، اليوم الأربعاء، حرص الرئيس السيسي خلال الاجتماع على استعراض الموقف التنفيذي لخطط مشروعات الإسكان الاجتماعي فى القاهرة وتوجيه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات الإسكانية التي توفر الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم فى الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية استمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة فى هذا الإطار على مستوى كافة ‏محافظات الجمهورية.

ووجه عضو مجلس النواب، تحية قلبية لكل يد مصر شريفة شاركت في إنجاز المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال إنجاز مشروعات الاسكان الاجتماعي وشبكة الطرق القومية التى نفذتها الدولة المصرية فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن مصر اصبحت من أنجح الدول فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات.


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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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