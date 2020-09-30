رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:28 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020، يترقب الآلاف من عملاء المصرية للاتصالات للتعرف على طرق سداد قيمة فاتورة التليفون الأرض عبر منافذ السداد المختلفة سواء من خلال الدفع النقدي أو من خلال الدفع الإلكتروني، لذلك نوفر لكم عبر موقع دليل الوطن كافة التفاصيل حول طرق الاستعلام عن قاتورة التليفون المنزلي وطرق السداد التي أوضحتها شركة المصرية للاتصالات لجميع عملائها بمختلف محافظات الجمهورية.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020
يتم طرح فاتورة التليفون الأرضي لجميع عملائها في منتصف الشهر وحسب موعد السداد الخاص بكل عميل، حيث يتم سداد قيمة الفاتورة بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر حسب موعد توصيل الخدمة، وتستمر فترة سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لمدة شهر كامل بدون أي غرامات على العميل، وذلك لاتاحة الفرصة للعميل لسداد الفتورة بدون تزاحم.

رابط موقع المصرية للاتصالات
ويمكن لكل متابعينا متابعة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال تسجيل الدخول عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg،حيث يقوم العميل بالدخول عبر الموقع السابق ومن ثم اضافة كود المحافظة ورقم التليفون ثم اختيار عرض الفواتير لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالفاتورة وأيضا طرق السداد سواء من خلال الدفع النقدي بالسنترال أو من خلال خدمات فوري المتوفرة بكافة المحافظات وأيضا الدفع الالكتروني بالفيزا كارت.

رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

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