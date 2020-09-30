"هندسة عين شمس" تتأهل لنهائي رالي القاهرة الدولي للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020

تأهل فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس للمرحلة النهائية في مسابقة رالي القاهرة الـدولي للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020 والمتوقع إقامته في ديسمبر القادم، والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وذلك ضمن 19 فريق تأهل للمرحلة النهائية من كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمعاهد، وحصولهم على الدعم المادي المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





وتم اختيار الفرق الـ19 المؤهلة عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصري بخبرتهم في مجالات صناعة السيارات المحلية والصناعات الهندسية.





وأشار الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن هذا الرالي هو نتيجة تعاون مثمر بين الأكاديمية وجامعة عين شمس، حيث يتولى مركز الإبداع والابتكار ihub وكلية الهندسة جامعة عين شمس الإشراف الفنى والتنظيمي.





وأوضح الدكتور ماجد غنيمة الأستاذ بهندسة عين شمس والباحث الرئيسى للمشروع أن هذا هو الموسم الثالث للرالى، حيث عُقد العام الماضى فى نوفمبر ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية باستعدادات خاصة منها بناء طرق ومسارات للسباق ومساحات ومدرجات للمتفرجين ومساحات للتغطية الإعلامية، بمشاركة 15 فريق مصري وحضور 2500 متفرج وقدم أكثر من 50 عضوًا صحافيًا تغطية كاملة للحدث، وحصلت الفرق الفائزة على جوائز مالية قدرها مليون جنيه مصري، كما أقيمت فعاليات الموسم الأول لمسابقة رالي السيارات الكهربائية أيضا بالعاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2018 بعد منافسة قوية ضمت 9 فرق مصرية





والجدير بالذكر، أنه خضع 24 فريق من 24 جامعة مصرية لمرحلة التدريب الفني وورش العمل ومرحلة التصميم والمراجعات الفنية للموسم الجديد لرالي السيارات الكهربائية 2020، والتي تم تحويلها جميعًا إلى محتوى رقمي اتباعًا للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، وبعدها قدم 20 فريق التصاميم النهائية للسيارات الكهربائية للمشاركة بالسباق وتمت مراجعة جميع التصاميم الفنية والعروض التقديمية المقدمة من جميع الفرق من خلال مجموعة من الحكام ممثلين لصناعة السيارات في مصر وبإشراف من فريق إدارة المسابقة؛ لاختيار أفضل الفرق للمشاركة بالمرحلة النهائية من قبل اللجنة المنظمة لإتاحة فرص التصنيع للفرق الاكفأ، ثم تم اختيار أفضل 19 فريق من الـ 20 للتأهل بعد قرار لجنة التحكيم التي قامت بوضع الترتيب لمستوي الفرق الـ 19 ليتأهلوا للنهائي.





ويعد رالي القاهرة للسيارات محلية الصنع هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمى من خلال اكاديمية البحث العلمى أطلقته عام 2017 في مجال صناعة السيارات، ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات؛ بهدف زيادة نسبة المكون المحلى



