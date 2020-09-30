الشرطة الفرنسية تكشف أسباب الانفجار الضخم في باريس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:27 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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أكدت الشرطة الفرنسية، أن الدوي الذي سمع في العاصمة باريس ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية.

                                          

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة رويترز، بسماع دوي انفجار كبير في باريس وضواحيها.

 

وفي وسياق آخر، اعتقلت قوات الأمن الفرنسية 5 مشبوهين بضلوعهم في الهجوم الذي وقع قرب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في العاصمة باريس.

 

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه بتنفيذه الهجوم وعلى ملابسه آثار دم قرب درج دار الأوبرا المجاورة على بعد نحو 500 متر من مكان الاعتداء، وأنه من أصل باكستاني وعمره 18 عاما.

 

وأضافت، "أن أحد الموقفين جزائري الجنسية"، وأن الادعاء يسعى لتحديد ارتباطه بالاعتداء.

 

 ووقع الحادث صباحا عندما هاجم شخص يحمل ساطورا شخصين كانا يدخنان بالقرب من مقر الصحيفة، وتسبب في إصابتهما بجروح مختلفة.

 

وقال مسؤولون فرنسيون :"إن المصابين هما صحفيان رجل وامرأة، ونقلا إلى المستشفى وهما في وضع جيد.

 

ويتزامن الهجوم مع مثول 14 شخصا أمام محكمة في باريس منذ بداية الشهر الجاري بتهمة المشاركة في الهجوم على مكتب "شارلي إيبدو" في يناير 2015، الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا، على خلفية نشر الصحيفة رسوما تسيء للإسلام ونبيّه.

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