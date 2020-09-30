بوابة الحكومة المصرية.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020 وخطوات تسجيل الرغبات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:25 م
تنسيق الدبلومات الفنية 2020
تنسيق الدبلومات الفنية 2020
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بوابة الحكومة المصرية.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020 وخطوات تسجيل الرغبات

تصدر موقع بوابة الحكومة المصرية قوائم محركات البحث للوصول إلى رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020، والتعرف على خطوات تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية بنظامي الثلاث وخمس سنوات، بالإضافة إلى استمرار تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2020، وطلاب المرحلة الأولى والثانية للثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم خلال الفترة الماضية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2020
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق الدبلومات الفنية 2020، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية على أن يتم قبول 10% من القوة الاستيعابية للجامعات وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مقابل 90% من الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة.

بوابة الحكومة المصرية
ويرصد لكم موقع "الدستور" رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية والمرحلة الثالثة للثانوية العامة 2020 حرصًا منا على التيسير على الطلاب في إطار تقديم خدمة مميزة للقراء، حيث يتم تسجيل الدخول على موقع التنسيق من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب بالإضافة إلى الرقم السرى الموجود على استمارة النجاح في الثانوية العامة.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020
يتم تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية (اضغط هنا).

في الخطوة التالية يحدد الطالب المتقدم للتسجيل نوع المؤهل (صناعى/ تجارى/ زراعى) ونظام الدراسة ( 3 أو 5 سنوات).

يسجل الطالب رقم الجلوس والرقم السرى الخاص به المدون في استمارة النجاح الخاصة به.

بعد تسجيل الرقم السري ورقم الجلوس يظهر بيان تأكيدي باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح يؤكد عليه الطالب باختيار (نعم).

ويبدأ الطالب في تسجيل أسماء الكليات والمعاهد التي يرغب في الانضمام إليها ويختار حفظ.

ويجب احتفاظ الطالب بالرقم السرى الخاص حتى يتمكن من تعديل رغباته قبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل إعلان النتيجة.

بوابة الحكومة المصرية.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020 وخطوات تسجيل الرغبات

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