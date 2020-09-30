قبل موقعة كأس مصر.. تفوق كاسح في تاريخ مباريات الأهلي والترسانة (أرقام)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:19 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
Advertisements
يلتقي فريق الأهلي اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق الترسانة في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وستقام المباراة في تمام الثامنة مساءًا على ستاد (الأهليweالسلام).

وصعد النادي الأهلي لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ32 للبطولة،بينما تأهل فريق الترسانة بعدما أطاح بفريق إنبي خارج البطولة بركلات الترجيح.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترسانة:-

- التقيا فريقي الأهلي والترسانة في 104 مباراة سابقة خلال تاريخ مواجهاتهما في بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، فاز المارد الأحمر في 74 مباراة، مقابل 12 انتصارا للشواكيش، بينما حسم التعادل نتيجة 18 مباراة بينهما.

- اللقاء الأول بين الأهلي مع الترسانة كان في نصف نهائي كأس مصر موسم 1930-1931، وفاز المارد الأحمر 3-2، بينما أول مباراة جمعت الفريقين بالدوري كانت في موسم 1948-1949 وانتهت بالتعادل 2-2.

- تقابل الأهلي مع الترسانة في 18 مباراة رسمية ببطولة كأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 15 مباراة، وخسر مباراتين، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

-  سجل لاعبو الأهلي 41 هدفًا خلال المواجهات ضد الترسانة في كأس مصر، بينما استقبلت شباك الأحمر 14 هدفا فقط.

- يتصدر أحمد مكاوي لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، يليه مختار التتش وفلافيو ومحمد أبوتريكة وسجل كل منهما هدفين في شباك الشواكيش.

- أكبر فوز في مواجهات الأهلي والترسانة بكأس مصر كان لصالح المارد الأحمر وفاز بسداسية نظيفة في نهائي البطولة موسم 1949/1950.

-  جمعت الأهلي والترسانة 3 مواجهات سابقة في نهائي كأس مصر وفاز بها جميعًا، الأولي كانت موسم 1949-1950 وفاز الأحمر 6-0، الثانية كانت في موسم 1955-1956 وفاز 1-0، والثالثة في موسم 1965 – 1966 وفاز 1-0.

- حقق النادي الأهلي لقب بطولة كأس مصر 36 مرة ويعد الأكثر تتويجا بلقب البطولة في التاريخ، بينما حصد فريق الترسانة لقب البطولة 6 مرات عبر تاريخه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس مصر الترسانة الاهلي والترسانة الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل- صحيفة جنوب إفريقية تعلن موسيماني مديراً فنياً للأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن علاقة لاعبي الأهلي مع فايلر

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الترسانة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

منذ ساعة و نصف

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي والزمالك في الانتظار.. ميدو يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

القلق يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترسانة في كأس مصر (حقائق وأرقام)

قبل مواجهة الشواكيش.. ماذا يفعل الأهلي أمام الترسانة في كأس مصر؟

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

11:34 ص

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

10:37 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

10:07 ص

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟