"الأوقاف": يجب تفويت الفرصة على الجماعة الإرهابية بالمواجهة والوعي معا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تفويت الفرصة على جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المجرمة وعملائها من الخونة والمأجورين واجب شرعي ووطني، وأن ذلك لا يتحقق إلا بأمرين.
 
وأوضح في بيان له أن الأول: المواجهة الحاسمة على كل الأصعدة الفكرية والأمنية والقضائية، بغل أيدي العناصر الإرهابية المجرمة المخربة منها عن الفساد والإفساد والتخريب والفوضى وعدم السماح لاستخدامهم سلاح المأجورين أو المستأجرين لإحداث الفوضى والتخريب.
 
وأضاف أن الأمر الآخر: وهو السلاح الأهم في مواجهة جماعة الإخوان وعناصرها الإجرامية ومن يدور في فلكها من المستأجرين لهدم أوطانهم هو سلاح الوعي والتنبه لألاعيب هذه الجماعة وحيلها الآثمة وخططها المخربة، ومحاولة ركوبها أي موجة فئوية أو مطالب حياتية، فتتستر تحت ظلال المطالب الفئوية، وتعمل عبر صفحاتها الوهمية وكتائبها الإلكترونية على تهييج مشاعر بعض من لا يفطنون لخبثها ومكرها، ولذا وجب الآتي: 

1. التعامل بحسم مع كل مظاهر التخريب. 
2. إعمال القانون مع كل خارج عليه مهما كانت كلفة إعمال القانون، وإلا صار الناس حتمًا إلى الفوضى.
3. سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية بكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو التأليب عليه أو إثارة الناس وتحريضهم على العنف.
4. تكثيف التوعية الإعلامية بمخاطر الجماعة وأغراضها الخبيثة ومحاولاتها المتكررة لهدم الأوطان.
5. التخلي عن السلبية والتحلي بالإيجابية التامة في الوقوف إلى صف الوطن، والالتفاف حول رئيسه وجيشه وشرطته وسائر مؤسساته الوطنية، والاستعداد للتضحية في سبيله دون أي تحسب لجماعات الإرهاب ومن يدور في فلكها.
6. التأكيد على إعلاء المصلحة العامة الوطنية فوق أي مصلحة شخصية أو فردية.
7. أن يتصدى المخلصون من أبناء كل مؤسسة لتفنيد ما يروجه عناصر وكتائب الجماعة الإرهابية من أكاذيب، والرد على تبثه من شائعات أو تثيره من فتن.
8. لا بد أن نكون جميعا يدًا واحدة وعلى قلب رجل واحد في مواجهة جماعات أهل الشر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الاوقاف

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن علاقة لاعبي الأهلي مع فايلر

منذ ساعة و 20 دقيقة

القلق يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي والزمالك في الانتظار.. ميدو يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الترسانة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- صحيفة جنوب إفريقية تعلن موسيماني مديراً فنياً للأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

11:34 ص

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

10:37 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

10:07 ص

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟