ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بفيلا في العجمي بالإسكندرية

أمرت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، اليوم الأربعاء، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع في حديقة فيلا بشارع السلام بمنطقة البيطاش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.





وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حديقة فيلا بالبيطاش، وعلى الفور انتقلت قوات مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية الي مكان الواقعة.



