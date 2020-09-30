فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الترسانة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الترسانة.

ويواجه الأهلي نظيره الترسانة مساء اليوم الأربعاء على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد شكري

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - جونيور أجاي - حسين الشحات

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - أليو بادجي.

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