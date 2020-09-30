ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار برج العرب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 أسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه كريم صبحى رئيس الوردية فى الراكب م. د.ع مصرى الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة X-Ray بمعرفة طاقم الفحص المكون من كرم محمد وشريف حسن فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على وليد الشيخ مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من حسن خفاجى مدير الحركة وجمال الطحان مأمور الحركة وسارى عبد الحليم وعبد الرحيم الأحول أمن جمركى ومجدى عباس مكافحه تهريب لتفتيش أمتعته الشخصية.

وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 5500 قطعة من الأجهزة والأدوات والشرائح الطبية الخاصة بالجراحة مخبأة داخل حقائب الراكب، وبلغت القيمة الإجمالية للأغراض الجمركية مليون و857 ألف جنيها، وبلغ اجمالى التعويضات الجمركية المستحقة 3 مليون و174 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 10 لسنة 2020، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.

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