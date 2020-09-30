أحمد السعدني يعتذر عن بطولة فيلم "ماما وزيرة"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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اعتذر الفنان أحمد السعدني عن المشاركة في بطولة فيلم "ماما وزيرة" الذي تقوم ببطولته الفنانة داليا البحيري، وقامت الشركة المنتجة بالإستعانة بالفنان خالد سرحان للقيام ببطولة الفيلم بدلاً منه، والفيلم من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على باقي الفنانين المشاركين في بطولته.

وفي سياق آخر، يستعد أحمد السعدني للقيام ببروفات مسرحيته الجديدة "هاملت" التي تعتبر أول تجربة له في عالم المسرح، ومن المقرر عرضها على المسرح القومي بداية العام الجديد.

والمسرحية من إخراج عصام السيد، وإشراف إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وسوف يشارك بالمسرحية عدد كبير من النجوم، كما ستضم أيضًا وحود مجموعة من الوجوه الشابة من طلاب قسم المسرح.

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