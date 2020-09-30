بدء الدراسة بفصول محو الأمية بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

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بدأت فعاليات الدراسة بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بمعاهد الإسكندرية الأزهرية بالإدارات التعليمية الخمسة، وذلك ب 33 معهدًا أزهريًا، ويبلغ عدد الدارسين 433 دارسًا، تحت إشراف الدكتور علي حسن منسق عام المنطقة لتعليم الكبار ومحو الأمية، والسادة منسقي الإدارات التعليمية.



جاء ذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبمتابعة فضيلة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي.



ويقوم بالتدريس مجموعة من معلمي ومعلمات وموجهي وموجهات الإسكندرية الأزهرية، وقد تم التنسيق مع الدارسين لإلحاقهم بالمعاهد القريبة من محل سكنهم، وترتيب الأوقات التي تتناسب معهم، كما تم تعريفهم بمزايا التعلم، وأهميته بالنسبة للإنسان، فالأمي كالأعمي، والعلم نور يضيء الطريق لصاحبه، وكذلك تعريفهم بمزايا الحصول على شهادة محو الأمية، من حيث إمكانية استكمال التعليم، وإعفاء أبناء الحاصلين على محو الأمية من مصاريف المدارس.