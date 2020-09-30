الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، انه ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة" انتهت الجمعية من اعادة اعمار عدد 32 ألف منزل فى (1158) قرية بمحافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة أسوان تم الانتهاء من (1084) منزل فى (36) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة أسوان.



وأكد "فؤاد" أن مشروع اكفل قرية فقيرة مشروع تنموى متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال اعادة اعمار المنازل المتهالكة وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين واقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين.

ونوه "فؤاد" أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.

وكانت جمعية “الأورمان” قد أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح اهالى محافظة أسوان، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى إجراء عمليات القلب والعيون للمرضى غير القادرين بالمحافظة.
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان
الأورمان: إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينهم (1084) بأسوان

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