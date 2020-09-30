قوات أذربيجانية تطوق عسكريين أرمن على خط التماس في قره باغ

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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تمكنت القوات الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، من تطويق مجموعة من العسكريين الأرمن على خط التماس في إقليم قره باغ.

 

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن "عملية تجري للقضاء على القوات الأرمنية المحاصرة بنيران المدفعية ولتطهير المنطقة على محور آغداره – تارتار"، وفقًا لوكالة "نوفوستي".

 

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية، اتهمت أذربيجان بالاستعانة بمقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة تركية لتنفيذ غارات شمالي قره باغ.

 

وقال ممثل الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، عبر "فيسبوك": "أذربيجان تشن غارات جوية في الاتجاه الشمالي لخط التماس، وتستخدم طائرات بدون طيار ومقاتلات "إف-16" متعددة الوظائف تابعة لسلاح الجو التركي".

 

وأضاف ممثل الدفاع الأرمنية: "العدو يتحرك من بعيد، دون الدخول إلى منطقة عمل أنظمة الدفاع الجوي، ويستخدم صواريخ جو – أرض بعيدة المدى".


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