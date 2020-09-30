الأهلي والزمالك في الانتظار.. ميدو يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا

أشار أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق ، إلى أن موقف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك جيد للغاية في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأن فرصتهما في العبور للدور النهائي سهلة للغاية.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "الأهلي والزمالك موقفهم سهل للغاية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن مستوي الرجاء والوداد يجعل مهمة الفريقين سهلة في العبور إلي نهائي سهل بشكل كبير، وحصد أحدهم اللقب في حالة العبور للنهائي".





واضاف، " الأهلي سيعلن عن رحيل رينيه فايلر بشكل كبير عقب نهاية مباراة الترسانة، والبديل بشكل كبير اجنبي".





وواصل، " فايلر وضع الأهلي في موقف حرج للغاية، ولكن في هذا التوقيت الأمر نجحت إدارة الأحمر في الاتفاق من أكثر من اسم لخلافته".



