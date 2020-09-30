ميامي هيت في مهمة صعبة أمام ليكرز في نهائي دوري السلة الأمريكي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
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بعد أن حقق فريق ميامي هيت سلسلة من المفاجآت، يتأهب الفريق للمهمة الصعبة التي تنتظره أمام لوس أنجليس ليكرز في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الذي تنطلق منافساته فجر الخميس بأول مباراة بين الفريقين في المواجهة التي قد تستمر لسبع مباريات كحد أقصى، لحسم اللقب.

وصعد ميامي هيت إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014، حينما كان النجم ليبرون جيمس لاعبا بالفريق، لكن الوضع انعكس الآن وبات جيمس اللاعب الحالي للوس أنجليس ليكرز يشكل التهديد الأكبر لطموح ميامي هيت في التتويج باللقب.

ورغم أن جيمي بتلر لاعب ميامي هيت يخوض النهائي للمرة الأولى، فقد أبدى دراية بالأمور وملامح المنافسة.

وقال بتلر :"هكذا هو الوضع منذ فترة طويلة للغاية، إذا أردت التتويج، فيجب عليك تخطي فريق يقوده ليبرون جيمس... في النهاية، هكذا جرت العادة."

ويخوض ليبرون جيمس النهائي للمرة التاسعة خلال عشرة أعوام، وسيقود هذا العام فريق لوس أنجليس ليكرز الذي يتطلع إلى اللقب السابع عشر له والأول منذ عام 2010.

وربما يظهر تأثير ليبرون جيمس بوضوح من خلال حقيقة أن ميامي هيت لم يصل إلى الدور النهائي منذ أن كان جيمس لاعبا بالفريق في عام 2014 .

وقال بام أديبايو لاعب ميامي هيت :"نشأت وأنا أشاهد كريس بوش ودواين ويد وليبرون في الأدوار النهائية، ويبدو أمرا جنونيا بالنسبة لي أن اصل إلى النهائي وأشارك به."

وكان ليبرون جيمس قد وصل إلى النهائي مع ميامي هيت أربع مرات بين عامي 2011 و2014 وتوج معه باللقب مرتين في 2012 و2013 ، وبعدها عاد إلى كليفلاند كافاليرز ووصل معه إلى النهائي أربع مرات وتوج باللقب مرة واحدة.

وكان الموسم الماضي لليبرون جيمس، وهو الأول له مع لوس أنجليس ليكرز، قد شهد نهاية مخيبة للأمال بسبب إصابته.

وكان النجم البالغ من العمر 35 عاما عاد للتألق من جديد على أعلى المستويات، ويتطلع إلى تحقيق اللقب الرابع في مسيرته، مع ثلاثة فرق مختلفة.

وأثنى فرانك فوجل مدرب ليكرز، والذي يخوض النهائي للمرة الأولى، على ليبرون جيمس قائلا "أن يصل إلى هذه الإنجازات على مستوى مجموعة منطقة الشرق، ثم يحقق هذا الآن ضمن مجموعة الغرب، أعتقد أنه إنجاز هائل أن يتحقق مع ثلاثة فرق."

وبدأ جيمس التفكير بشأن الدور النهائي بعد ثوان من فوز ليكرز على دنفر ناجتس يوم السبت الماضي، ولم تكن المواجهة الأخرى بين ميامي هيت وبوسطن سلتيكس قد حسمت حينذاك، حيث حسمت صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش.

وقال جيمس :"بدأت التفكير بشأن المنافس المقبل. لدي ذكريات بشأن بوسطن. كما فكرت لدقائق بشأن ميامي هيت. وتساءلت كيف سيكون التحدي."

وأطاح ميامي هيت، صاحب المركز الخامس في مجموعة الشرق، بفريق بوسطن سلتيكس مساء الأحد ليصبح ثالث فريق احتل مركزا بعد المركز الرابع، ينجح في الوصول إلى النهائي، منذ عام 1984 .

ويعد لوس أنجليس ليكرز، الذي تصدر مجموعة الغرب، المرشح الأوفر حظا للفوز في النهائي نظرا لما يضمه الفريق من نجوم إلى جانب عناصر الخبرة.

وقال بتلر لاعب ميامي هيت :"لن نتراجع رغم ذلك. سننشغل بأنفسنا... سنستعد للمنافسة وأعتقد أنها ستستحق المشاهدة عبر شاشات التلفاز."

وإلى جانب جيمس، يضم ليكرز خمسة لاعبين أخرين سبق لهم المشاركة في الدور النهائي، من بينهم داني جرين وراخون روندو ودوايت هوارد.

بينما يضم ميامي هيت أندري ايجيودالا، الذي يشارك في النهائي للموسم السادس على التوالي.

وقال أديبايو "فريقنا به العديد من اللاعبين الذين لم يتأهلوا (إلى النهائي) من قبل، وقد حققنا ذلك أخيرا. كانت لدينا عقلية المرشح الأقل حظا طوال الموسم، ولكن بعدما وصلنا إلى هذا النهائي، فإن كل شيء أصبح واردا."

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