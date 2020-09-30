موعد مباراة النصر ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق الكرة قمة سعودية نارية تجمع بين فريق النصر ونظيره الأهلي، اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بقطر، ضمن منافسات دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.


ويدخل العالمي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق التعاون بهدف نظيف، فيما حقق الأهلي فوزا صعبا بركلات الترجيح في أخر مبارياته أمام شباب الأهلي دبي.


موعد مباراة النصر ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا:-
تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الواحدة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا:-
تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 2 التابعة لشبكة bein sports؛ إلى جانب قنوات الدوري والكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.


التشكيل المتوقع للنصر:-
حراسة المرمى: براد جونز
خط الدفاع: عبد الله مادو، عوض خميس، سلطان الغنام، مايكون
خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم
خط الوسط الهجومي: جونزالو مارتينيز، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام
خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله


التشكيل المتوقع للأهلي:-
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: عبد الباسط هندي، لوكاس ليما، عبد الله حسون، معتز هوساوي
خط الوسط: محمد آل فتيل
خط الوسط الهجومي: محمد المجحد، علي الأسمري، سلمان المؤشر، ماركو مارين
خط الهجوم: عمر السومة.

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