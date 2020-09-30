كشف ملابسات واقعة محاولة سرقة إحدى مكاتب البريد بالفيوم





تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من مدير إحدى مكاتب البريد بإكتشافه عدم وجود قفلين خاصين بالباب المخصص للموظفين بالطابق الأرضى بمبنى المكتب (مخصص لمكاتب الموظفين ومكان لإستقبال الجمهور وغرفة الخزينة) ووجود كسر بنافذة بدورة مياه بالطابق الأول علوى (غير مستغل وخالى) وعدم وجود مسروقات، وبالمعاينة تم العثور على القفلين بجوار الباب ولم يتم فتحه نظرًا لغلقه من الداخل ووجود آثار عنف بالنافذة.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (تباع - مُقيم بدائرة المركز ).



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لكونه مُقيم بذات القرية الكائن بها مكتب البريد عقد العزم على سرقته وأعد لذلك عتلة حديدية وأنه بتاريخ الواقعة قام بالتوجه إلى المكتب ليلًا وكسر القفلين بإستخدام العتلة الحديدية إلا أنه إكتشف أن الباب مغلق من الداخل فلم يتمكن من كسره، كما أضاف المتهم بقيامه بتسلق المواسير وكسر نافذة دورة المياه بالطابق الأول علوى والدلوف من خلالها وتبين له خلو ذلك الطابق من ثمة محتويات ووجود باب حديدى مغلق يفصله عن الطابق الأرضى فإنصرف دون الإستيلاء على شئ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ضبط تشكيل عصابي في سرقة بطاريات الخاصة بأبراج شبكات الهواتف



تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة البطاريات الخاصة بتشغيل أبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة

بالوادى الجديد)



كان تبلغ لمركز شرطة باريس بمديرية أمن الوادى الجديد بإكتشاف سرقة عدد (98 بطارية "طاقة شمسية") الخاصين ببرجى تقوية لإحدى شركات الإتصالات بدائرة المركز.



فقد توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالوادى الجديد إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص (تاجر خردة – 5عاطلين – بائعيّن جائليًن، مُقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، جميعهم لهم معلومات جنائية)



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين نقل وبحوزتهم (سلاح نارى "فرد رصاص" وعدد من الطلقات - الأدوات المستخدمة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى يتزعمه الأول "تاجر الخردة" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات بطاريات الطاقة الشمسية بأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة مُتخذين من دائرة مركز شرطة باريس مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم السلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى.



كما أرشدوا عن عدد (4 بطاريات من المستولى عليهم)، وأضافوا بقيامهم بنقل باقى المسروقات إلى مخزن "خاص بزعيم التشكيل" بمدينة إسنا بالأقصر، جارى ضبط باقى المسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الفيوم، من كشف ملابسات واقعة محاولة سرقة إحدى مكاتب البريد بالفيوم.