محافظ البحيرة: رئيس دمنهور وهب حياته للعمل.. وسنطلق اسمه على أحد المعالم

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المحاسب محمد علي خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور المتوفي صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا المستجد، وهب نفسه وحياته لعمله ووطنه وأخلص وتفانى في أداء رسالته، وأنه كان نموذجا يحتذى به ومثالا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة في حياته، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق اسم الفقيد على احد معالم مدينة دمنهور تخليدا لذكراه.





ويتقدم محافظ البحيرة باسمه وباسم شعب البحيرة وأجهزتها التنفيذية بخالص التعازي والمواساه لوفاة المحاسب محمد علي خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وكان مصدر طبي بمستشفى دمنهور التعليمي، أكد أن رئيس مدينة دمنهور، كان محتجزًا بالعناية المركزة للعلاج من كورونا، وكان يعاني من التهاب رئوي حاد وأمراض مزمنة أخرى، ولم يستجب للعلاج.





فيما نعت صفحة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الفقيد "لله ما أعطي ولله ما أخذ، ولانقول إلا ما يرضي ربنا، إن العين لتدمع وأن القلب ليحزن، وأنا لفراقك لمحزنون، توفي الي رحمة الله تعالي اليوم المحاسب محمد علي خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه دمنهور والدفنة والعزاء اليوم الأربعاء، عقب صلاه الظهر بقريه سنهور وإنا لله وإنا إليه راجعون".





آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.



