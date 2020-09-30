خلال 24 ساعة.. ضبط 1220 قضية تموينية على مستوى الجمهورية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، ضبط (1220) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية، حيث تم ضبط (4،51 طن "أسماك مجمدة- لحوم مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بمنطقة قليوب بالقليوبية).

وضبط (18،31 قطن منتج نهائى "جبن مطبوخ، مخللات" بدون مستندات مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية خلافًا للحقيقة - مستلزمات وأدوات إنتاج 3،5 طن ملح خشن بدون مستندات مجهولة المصدر- 24،400 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مختلفة - 9 ماكينة تصنيع).. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية- كائن بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية).

وضبط أمين عهدة مخزن جملة الدخيلة تابع لإحدى شركات الجملة- كائن بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية.. وبحوزته (2 طن "أرز تموينى مدعم" تبين من الفحص الظاهرى أنه غير صالح للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطرًا على الصحة العامة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية).

وضبط مالك مخبز بلدى- كائن بمدينة السلام بالقاهرة.. لإستيلائه على (176،731 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

تنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى، أسفرت عن ضبط (44) قضية بإجمالى مضبوطات (4،821) عبوة سجائر مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط قضايا تموينية بوابة الفجر الفجر

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